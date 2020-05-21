Darbeci Hafter'den küstah tehdit: "Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz"

Libya İçişleri Bakanı, Rusya tarafından Hafter güçlerine 8 adet savaş uçağı gönderildiğini açıkladı. Hafter milislerine bağlı hava unsurlarının ise ilk olarak bölgedeki Türk hedeflerine yönelik en büyük hava harekatını başlatacakları iddia edildi.

KÜSTAH TEHDİT

Hafter'e bağlı hava kuvvetlerinden sorumlu Sakr Curuşi'nin adına yayımlanan bir bildiride, "Önümüzdeki saatlerde Libya tarihinde en büyük hava harekatını göreceksiniz. Tüm Türk hedefleri ve çıkarları savaş uçaklarımızın meşru hedefleridir. Sivilleri bunlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

RUSYA'DAN HAFTER'E 8 SAVAŞ UÇAĞI

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi. Bloomberg televizyonuna konuşan Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirdi. Konuya ilişkin Rusya Federasyonu'ndan açıklama yapılmadı.

TÜRK HEDEFLERİNE BÜYÜK TEHDİT

Söz konusu habere göre, Hafter milislerine bağlı hava unsurları da ülkedeki "Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekatını başlatacaklarını" öne sürdü.

Libya ordusu, son 24 saatte silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde 1 ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

LİBYA ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı. Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DARBECİ HAFTER'E TOKAT GİBİ CEVAP

Dışişleri Bakanlığı, sürece dair yaptığı açıklamada "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz" açıklamalarında bulundu.