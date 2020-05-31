Darbeci Hafter'den Trablus'a roket saldırısı

Libya’nın başkenti Trablus’un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Hafter güçleri tarafından Trablus’un merkezinde yer alan Salı Pazarı bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, geçen ocak ayından bu yana özellikle de başkent Trablus’un, Ayn Zara, Suk Cuma ve Hallatat gibi bölgelerindeki yaşam alanlarına yüzlerce roket atan Hafter milisleri onlarca sivili hayattan koparmış yüzlercesinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Özellikle de mayısın ilk haftasında Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, en az 30 sivil yaralanmıştı.