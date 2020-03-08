Darbeci Hafter'e büyük şok! Mühimmat deposu imha edildi
Libya'da darbeci Hafter'in milislerine ait mühimmat deposu Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı birlikler tarafından imha edildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabından açıklama yayınladı.
Muhammed Kununu, açıklamasında, Trablus'un güneyinde bulunan Suk el-Ahad bölgesinde Hafter güçlerine ait mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.
Kununu, bu hamlenin, Hafter milislerinin çatışma bölgesinin arkasında kalan sivilleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini vurguladı.
UMH'ye bağlı birlikler dün Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir başka mühimmat deposunu imha etmişti. Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
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