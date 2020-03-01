Darbeci Halife Hafter heyeti Esed rejimine ziyarette bulundu!

Libya heyeti, dün akşam saatlerinde başkent Şam'a gitti.

Heyette Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el Mukaran yer aldı.

HEYET SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI MİKDAT TARAFINDAN KARŞILANDI

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirildi.

Libya heyetini, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı.