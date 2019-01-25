Darbeciler için ortak yayın yaptılar

Sözcü patronu Ertuğrul Akbay’ın 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerle yaptığı yazışmalarında Mynet’in sahibi Emre Kurttepeli’nin de adı geçmişti.

FETÖ'cü Erhan Başyurt, Akbay'a “Mynet'teki arkadaşla görüştüm. Onlar da gerekeni yayınlıyor. Gazamız mübarek ola!” demiş, Akbay da “Mynet'tekilere fazla güvenme. Bizimle iletişimde olduğumuzu söyleme” diye karşılık vermişti. “Mynet'teki arkadaş”ın sitenin kurucusu Emre Kurttepeli olduğu ortaya çıkmıştı. Akbay ve Kurttepeli'nin yazışmalarında Sözcü ve Mynet'in 15 Temmuz gecesi birlikte hareket ettiği belirlenmişti. Ele geçen yeni belgeler, iki yayın kuruluşunun daha da ileri giderek o gece ortak yayın yaptığını gösterdi.

DARBE İŞ BİRLİĞİ

Daha ortada kalkışmanın adı bile geçmezken saat 22.38'de Sözcü gazetesinin internet sitesinden ve Mynet'ten aynı anda “Asker yönetime el koydu!!” haberi yapıldı. İki haberin noktasına ve virgülüne kadar aynı olması dikkatlerden kaçmadı. İki sitenin başlığının sonuna !! (iki ünlem) işareti konması iş birliğini deşifre etti. 15 Temmuz gecesi saat 22.30 sularında köprü ve havalimanı giriş çıkışları tanklarla kapatılmıştı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım saat 23.00'te “Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu girişime izin verilmeyecek” diye açıklama yaptı. Yani Sözcü ve Mynet, başbakandan yarım saat önce “darbe oldu” haberlerine imza attı