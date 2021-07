Türkiye'nin en zor günlerinden biri 15 Temmuz'du. Türkiye'nin geleceğine göz diken ve devletin her kademesine sızmış olan FETÖ üyeleri yıllarca hazırlığını yaptığı hain planını 15 Temmuz günü yürürlüğe koydu. Yapılan kanlı darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü kapatıldı, F-16'lar havalandı, FETÖ'cü askerler sivillere ateş açarak şehit ettiler. Bu hain kalkışmanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen şehitlerin acısı ilk günkü gibi yüreklerdeki yerini korurken gaziler ise o günleri hala hatırlıyor. O gün hakkında akıllarda çokça soru işareti bulunuyor. Bu sorulardan bazıları da Darbeciler neden 15 Temmuz'u seçti? Darbe neden 15 Temmuz'da oldu? İşte detaylar...

FETÖ'cüler darbeyi 16 Temmuz 2016'da günün ilk saatlerinde yapmayı planlıyorlardı. Ancak örgüt içerisinde yer alan ve örgütü sorgulayan Ankara'daki Güvercinlik Kara Üssü'nde görevli Binbaşı O.K. 15 Temmuz 2016 günü MİT Karargahına giderek TSK'nın içerisindeki birtakım kişilerin MİT Müsteşarına saldırıyı yapmayı planladığı şeklindeki ihbarda bulundu. Bu durum Hakan Fidan'a ulaştırıldı. Binbaşı O.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade Tabur Komutanı Binbaşı Deniz Aldemir'in kendisini aradığını ve arabasında buluştuğunu anlattı. Aldemir'in " Senin hizmetten olduğunu biliyorum, bu akşam faaliyetimiz var. Ben kooger helikopteri ile Hakan Fidan'ı alacağım. Sen Murat Bolat'la uçacaksın. Çok kan akacak" dediğini anlatan O.K. daha sonra Aldemir'in yanından ayrıldı.

Pensilvanya'dan gelen FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, 9 Temmuz 2016'da Ankara Konut kentteki bir villada FETÖ'cü üst düzey komutanlarla son değerlendirme ve karar toplantısını yaptı. Burada yapılan toplantıda darbenin yönetileceği yerin Akıncı Üssü olmasına karar verildi. MİT, FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock yazılımına sızmıştı. Litvanya'daki serverin 3 katmanlı şifreli kırılmış, binlerce örgüt üyesiyle gizli kodlu milyonlarca yazışma deşifre edilmişti.

17-25 Aralık operasyonları ile deşifre olan örgüt, paralel devlet ve MİT davası ile köşeye sıkışmıştı. Ayrıca MİT'in TSK'ya sızdığını tespit ettiği örgüt üyeleri de Ağustos 2016 yılında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura ile tasfiye edileceklerini biliyorlardı.

Örgüt 13 Temmuz'da son hazırlıkları tamamladıktan sonra 15 Temmuz akşamı Yurtta Sulh parolasını bilmeyen hiçbir kimse nizamiyeden içeri alınmayacaktı. 14 Temmuz gecesi Yeşiköy Hava Harp okulunda 20 general ve bazı subayların katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda darbe planlarının üzerinde geçilirken askerlere birbirlerini tanımaları için F serisinden bir dolarlar dağıtıldı.

15 Temmuz günü hazırlıklar tamamlandı ve alt kademedeki askerler belirlenmeye başlandı. Binbaşı O.K.'da 15 Temmuz günü kalkışmaya dahil edildi. Örgüt kalkışma saatini gizlemiş ve örgüt üyelerine bilmeleri gerektiği kadarını söylemişti.

Binbaşı O.K'nın15 Temmuz günü öğle saatlerinde yaptığı istihbaratını ciddiye alan MİT çalışanları, durumu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a bildirdi. Fidan da durumu Genel Kurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e bildirdi. Daha sonra MİİT Müsteşarı yardımcısı Genel Kurmay Karargahına gelerek Yaşar Güler'e daha detaylı bilgi verdi.

Saat 17.45'te Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Salih Zeki Çolak, gelen istihbaratı değerlendirme toplantısına başladı. Toplantının sonlarına saat 18.00 civarı Genel Kurmay karargahına gelen Hakan Fidan da katıldı. MİT'ten gelen üst düzey yöneticiler FETÖ üyelerinin dikkatini çekti. Bu kişilerden biri Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan'dı.

Akar, istihbaratı önemseyerek Fidan'ın helikopterlerle kaçırılmasının önüne geçmek için birtakım önlemler aldı. Hulusi Akar, havada bulunan tüm askeri uçak ve helikopterlerin üslerine dönmesini ve yeni kalkışlara da izin verilmemesi direktifini verdiğini, zırhlı araçların da birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emrettiğini yazılı cevabında kaleme aldı.

Genel Kurmay Başkanlığındaki hareketlilik örgütün üst kademelerine bildirilir. Bu durum darbe elebaşlarını tedirgin edince örgüt, 15 Temmuz günü darbe saatini öne çekmeye karar verdi. Belirlenen saat 20.30'dur.