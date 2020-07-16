Darbecilere direnişin adresi Kahramankazan'da 15 Temmuz programı düzenlendi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe meydanında gerçekleştirilen program, mehteran konseri ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Kahramankazanlı 9 kişinin ismi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Oğuz, 15 Temmuz gecesi içeriden ve dışarıdan güç alan bazı hainlerin bu milletin bekasına kastettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'miz de olduğu gibi Kahramankazan'ımızda da milli iradeye sahip çıkmak için hep birlikte sokaklardaydık. Milletimiz için şer emel besleyenlerin bu hain emellerine sizler 'dur' dediniz." dedi.

"Bu aziz milletin bekasına kastedenler, tarihte eşine az rastlanır bir hezimete uğradılar." diyen Oğuz, şunları söyledi:

"Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramankazan'ımızda da belediyemizin hemen önünde daha Cumhurbaşkanımız çağrıda bulunmadan toplanmaya başladık, hep birlikte tek vücut olduk. Bir kısmımız havaalanına gittik, bir kısmımız Külliye'ye gittik, gecenin ilerleyen saatlerinde bir kısmımız da Akıncı Ana Jet Üssü'ne gittik. Saatler sabah 04.05'i gösterdiğinde hainler, üzerlerinde hiçbir silahı olmayan bir tek çakıları bile olmayan oradaki insanlarımızın üzerine haince ateşe açtı ve 04.05'te 9 yüreğimizi, 9 ciğerparemizi şehadete uğurladık. Bizler size minnettarız aziz şehitlerimiz."

Programda Sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

Kaynak: AA