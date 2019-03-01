"Darbeler ve Dersler 28 Şubat Anma Programı"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 28 Şubat post-modern darbesinin 22'nci yılında "Darbeler ve Dersler" konulu program düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, 28 Şubat'ta yaşananları anlatan video izletildi, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Programa konuşmacı olarak katılan 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, o dönemde başörtüsü üzerinden dinin hedef alındığını kaydetti.

Üzerinden yıllar geçmiş olsa da 28 Şubat'ın hala unutulmadığına dikkati çeken ve daha önce yapılmış darbelere de değinen Yılmaz, darbelerin hepsinde dinin kullanıldığını fakat aslında dine karşı yapıldığını vurguladı.

Program sonunda 28 Şubat döneminde mağduriyet yaşayan kişilere özel plaket verilirken, çekilen kura sonucu da 7 kişi umre ziyareti kazandı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Müftüsü İhsan Açık, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA