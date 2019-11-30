Darbenin ardından başa geçmişti! Peş peşe şaşkına çeviren hamleler

Bolivya'da ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales'in ardından geçici devlet başkanı ilan edilen sağcı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet, 11 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne büyükelçi atarken İsrail ile diplomatik ilişkilerin de yeniden kurulacağını açıkladı.

Bolivya'da geçici hükümet iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasından 10 sene sonra İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını duyurdu.

BOLİVYA DIŞİŞLERİ BAKANI LONGARİC: İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN KURACAĞIZ

Bolivya Dışişleri Bakanı Karen Longaric, "İsrail ile ilişkileri yeniden kuracağız" açıklamasını yaptı. Longaric, diplomatik ilişkilerin devam etmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da Bolivya'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladı.

EVO MORALES 2010 YILINDA FİLİSTİN'İ RESMEN TANIMIŞTI

Bolivya'da muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, 2009 yılında İsrail’in Gazze’ye saldırmasından sonra bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini koparmış, 2010 yılında Filistin’i resmen tanımıştı.