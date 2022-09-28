Darbeyle gözaltına alındığı söylenmişti! Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bakın nereden çıktı!

Çin'de darbe olduğu iddiası sonrası akıbeti merak edilen Devlet Başkanı Xi Jinping, bir sergide görüntülendi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Sosyal medya odaklı çıkan haberler sonrası Çin'de darbe olduğu, Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi sonrası ülkeye döndükten sonra gözaltına alınarak eve hapsedildiği iddia edilmişti. Asılsız çıkan darbe haberleri sonrası Devlet Başkanı Xi Jinping ortaya çıktı.

3524377-810x458.jpgDarbeyle gözaltına alındığı söylenmişti! Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bakın nereden çıktı!

SERGİDE GÖRÜNTÜLENDİ

Jinping, Pekin Sergi Sarayı'nda iktidardaki 10 yıllık başarıların anlatıldığı "Yeni Dönemde Hızla İleriye" adlı sergiyi ziyaret etti.

Xi'ye Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Başkanı Li Canşu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHDK) Başkanı Vang Yang, ÇKP Birinci Sekreteri Vang Huning, ÇKP Merkezi Disiplin Komisyonu Başkanı Cao Lıci ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng eşlik etti.

Darbeyle gözaltına alındığı söylenmişti! Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bakın nereden çıktı!

MASKE TAKTI

Xi'nin sergide yüzüne maske taktığı ve fotoğraflarının yoğun olarak yer aldığı Pekin Sergi Salonu'ndaki görüntüleri izlediği görüldü.

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