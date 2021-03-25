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Darbukacı Sercan kimdir? Sercan Gider nereli, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Sercan Gider, çaldığı darbuka ile ekran başındakileri büyülemesi ile merak konusu oldu. Peki Darbukacı Sercan kimdir? Sercan Gider nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Darbukacı Sercan kimdir? Sercan Gider nereli, kaç yaşında?

Romanların sevilen ismi Balık Ayhan lakaplı sanatçıya eşlik eden genç müzisyen Sercan Gider izleyici tarafın araştırılmaya başlandı. Peki Darbukacı Sercan kimdir? Sercan Gider nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

DARBUKACI SERCAN KİMDİR? SERCAN GİDER NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Henüz 17 yaşında olan genç müzisyen Serkan Gider İstiklal Caddesinde sergilediği darbuka showu ile tanınmaktadır. Taksimde yaptığı gösterilerinin sık sık sosyal platformlarda paylaşılmasıyla bir çok televizyon programına konuk edilerek hünerlerini sergilemektedir. Gider'i daha çok Balık Ayhan olarak tanıdığımız sanatçı Ayhan Küçükboyacı'ya eşlik ederken görmek mümkün.

Darbukacı Sercan kimdir? Sercan Gider nereli, kaç yaşında?

Bir dönem  “Sezen Sokakta” adlı belgeselin çekimleri esnasında iskelede darbukasıyla müzik yapan Sercan Gider, Aksu'yu karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından o zamanlar henüz 13 yaşında olan Gider darbuka çalarak, Sezen Aksu'ya eşlik etmenin mutluluğunu yaşamıştı. 

Darbukacı Sercan kimdir? Sercan Gider nereli, kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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