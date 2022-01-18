Dardağan ne demek, TDK'ya göre Dardağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dardağan ne demek? Dardağan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dardağan kelimesi. Peki dardağan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dardağan nedir, dardağan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DARDAĞAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dardağan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dardağan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Palmiye cinsinden bir ağaç (Celtis tournefortii)

- Bu ağacın çitlembik büyüklüğünde, sert çekirdekli tatlı yemişi

