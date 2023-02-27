Dardan Cerkini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dardan Cerkini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dardan Cerkini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dardan Cerkini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dardan Cerkini 27 Eylül 1991 tarihinde Brod şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Dardan Qerkini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dardan Cerkini Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dardan Cerkini'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dardan Cerkini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dardan Cerkini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dardan Cerkini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dardan Cerkini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında FC Drita

22 Ocak 2016 yılında Flamurtari FC

6 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ağustos 2018 yılında KF Trepca 89

31 Ocak 2019 yılında KF Ferizaj

24 Ocak 2021 yılında KF Vitia

1 Temmuz 2021 yılında KF Ferizaj

Dardan Cerkini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dardan Cerkini şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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