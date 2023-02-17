Dardan Shabanhaxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dardan Shabanhaxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dardan Shabanhaxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dardan Shabanhaxhaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dardan Shabanhaxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dardan Shabanhaxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dardan Shabanhaxhaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dardan Shabanhaxhaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dardan Shabanhaxhaj 23 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dardan Shabanhaxhaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Dardan Shabanhaxhaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dardan Shabanhaxhaj'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dardan Shabanhaxhaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shabanhaxhaj99/

Dardan Shabanhaxhajboyu ve yaşı kaç

Dardan Shabanhaxhaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dardan Shabanhaxhaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dardan Shabanhaxhaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dardan Shabanhaxhaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz II

1 Ocak 2020 yılında Sturm Graz

16 Ağu 2021 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2022 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

30 Haziran 2023 yılında Sturm Graz

Dardan Shabanhaxhaj kimdir

Dardan Shabanhaxhaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dardan Shabanhaxhaj şuan NS Mura takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grazer AK (01/2007-), SK Sturm Graz

Dardan Shabanhaxhaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dardan Shabanhaxhaj nereli

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