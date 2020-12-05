Dardanel Ton reklamı | Dardanel Ton kimin? Sahibi kim? İsrail malı mı?

Dardanel Ton'un yeni reklam filmi sosyal medyada tepki çekti. Reklamın Türk mutfağını kötülemesi ve art niyetli olduğu yönünde iddiaların ardından bir çok vatandaş Dardanel Ton markasını boykot edeceğini ve tüketmeyeceğini açıkladı. Peki Dardanel Ton kimin? Sahibi kim? İsrail malı mı?

DARDANEL TON KİMİN? SAHİBİ KİM?

Dardanel Ton markası Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Ananonim Şirketi'nin bir markasıdır.

Dardanel Ton'un sahibi ve kurucusu ise Niyazi Önen'dir. Şirket 1984 yılında Türkiye'nin Çanakkale ilinde kuruldu. Konserve balık ürünleri satan şirket, bu alanda Türkiye'de ilk şirket olma unvanına sahiptir.

Dardanel, ek olarak Mr. No ve Baricci markaları ile sandviç ve atıştırmalıklar üretmektedir ve Dardenia adıyla balık-ekmek lokantası zinciri işletmektedir. Şirket, ürünlerinde Dolphin Safe rozetini kullanmaya yetkilidir. Aynı zamanda 1991 yılından bu yana futbol kulübü Çanakkale Dardanelspor'un sponsorluğunu yapmaktadır.

Şirket, 1994 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 1990'lardan itibaren ürün yelpazesi "Dardanel Ton" konserve ton balığı, diğer konserve yiyecekler ve hazır sandviçlere kadar genişledi.

DARDANEL NE DEMEK?

Dardanel adı Çanakkale Boğazı'nın antik dönemlerdeki adıdır. Tam olarak Dardanelya olarak geçer ancak Dardanel olarak da kullanılır.

NİYAZİ ÖNEN KİMDİR?

70 yaşında olan Niyazi Önen 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur.

Niyazi Önen iş hayatına, Anavatan Partisi'nin iktidar olduğu dönemde, 1984 yılında Ziraat Bankası'ndan aldığı Su Ürünleri kredisiyle atıldı.

Aynı zamanda Dardanel Spor Kulübü Başkanlığı'nı da yapmaktadır.

DARDANEL TON REKLAMI