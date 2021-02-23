Dardanel ton üretim tesisinden mide bulandıran görüntüler!

Sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan bir kişinin yaptığı Dardanel ton üretim tesisiyle ilgili video paylaşımı izleyenleri hayrete düşürdü. Yaşanan pandemi döneminde ellerinde eldiven olmadan ve sosyal mesafe kurallarına uymadan yapılan paketleme aşaması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.