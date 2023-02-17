Dardo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dardo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dardo Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dardo Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dardo Torres 5 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dardo Torres Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dardo Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına - tarihinde katılmıştır. Dardo Torres'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dardo Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dardo Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dardo Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dardo Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dardo Torres şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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