Darell Tokpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darell Tokpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darell Tokpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darell Tokpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darell Tokpa 2 Haziran 2001 tarihinde Colombes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darell Tokpa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Darell Tokpa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darell Tokpa'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darell Tokpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darell Tokpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darell Tokpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darell Tokpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Amiens SC

13 Temmuz 2021 yılında Red Star FC

30 Haziran 2022 yılında Amiens SC

12 Temmuz 2022 yılında Stade Briochin

31 Aralık 2022 yılında Amiens SC

1 Ocak 2023 yılında Differdange 03

30 Haziran 2023 yılında Amiens SC

Darell Tokpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darell Tokpa şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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