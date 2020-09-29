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Darende’de tarım projelerini artırmak için harekete geçildi

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım projelerini artırma amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe Ziraat Odası ortak hareket edecek.

Darende’de tarım projelerini artırmak için harekete geçildi

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım projelerinin arttırması için, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe Ziraat Odası ortak hareket edecek.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Darende ilçe müdürü Suat Demir, Darende Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Orhan Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Macit, ziyarette yaptığı konuşmada, "Her zaman çiftçimizin yanında olan ve başarılı çalışmalarıyla Darende çiftçisine yardımcı olan Darende ziraat odasının çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Orhan kardeşimizin de bu görevi en iyi şekilde yapacağından şüphemiz yok. Darende ziraat odası başkanlığına seçilen Orhan Karaca ve ekibine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Darende’de tarım projelerini artırmak için harekete geçildi

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da, Darende ilçesinde tarım projelerinin arttırması için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe Ziraat Odası'nın ortak hareket edeceğini bildirdi.

Karaca, ziyaretlerinden dolayı Macit, Karaca ve Demir'e teşekkür etti.

Berna Akkaya
Editör


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