Darendeli öğrenciler, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’da staj görecek

Darende Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 15 öğrenci ve 3 öğretmen, Çek Cumhuriyeti ile Romanya'da staj görecek.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Ramazan Güz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile birlikte Kaymakam Enver Hakan Zengince'yi makamında ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdiler.

Okul Müdürü Ramazan Güz, 2018 yılında yaptıkları "Darende Gençliği Avrupa stajında" isimli projelerinin onaylandığını ifade ederek bu kapsamda elektrik-elektronik teknoloji, inşaat teknolojisi, ve makine teknolojisi bölümlerinden toplam 15 öğrenci ve 3 öğretmenin Ocak ve Şubat ayında Çek Cumhuriyeti ile Romanya'da alanlar ile ilgili staj yapacaklarını söyledi.

Staj sonunda öğrencilerin meslek beceri kazanacaklarını ve mezun olduktan sonra da istihdam fırsatı elde edeceklerini belirten Güz, "Öğrencilerimiz bir çöp gazı yakma ve elektrik enerjisi üretme santrallarında çöp gazını elektrik gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi sürecini tüm aşamalarında mesleki bilgi ve beceri sahibi olacağı için faaliyette bulunabileceklerdir. Makine teknolojileri alanında öğrencilerimiz yapacakları staj ile CNC tezgahları konusunda mesleki beceri kazanacaklardır. Staj sonunda öğrencilerimiz CNC tezgahlarını kullanarak parça imalatı yapmayı ve imal öncesi ve sonrası tezgahın bakımlarını yapa bilmeyi öğrenecekler. İnşaat teknolojileri alanında öğrencilerimiz agrega deneyleri yaparak betonun uygulayacağı yere göre çimento aderansını ayarlayabilecek ve betonun sağlamlığını sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Zengince'de, öğrencilere Avrupa'da görecekleri stajlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA