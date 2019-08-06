Darende’ye giden kafile araçlarına ceza kesiliyor iddiası

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Darende'ye giden yerli turist kafile araçlarına cezalar yazıldığını ve araçların bağlandığını ileri sürerek "Bu durum Darende'ye ve Malatya'ya yakışmıyor, bu konuda gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Darende'yi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Keskin ilk olarak Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnafları da ziyaret eden Keskin ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi ile bir araya geldi. Burada konuşan Keskin, ilçeye ziyaret amacı ile ilgili bilgiler vererek, "Son zamanlarda ilçeye gelen yerli turist kafile araçlarına cezaların yazıldığı bilgisini aldık. Bu konuda görüşmeler yapacağız. Esnaf ziyaretlerinde esnaflarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Buraya her bölgeden vatandaşlarımız geliyor yaşanan sorunların basın olarak üzerine gitmeniz gerekir. Gelen araçların bağlandığını ve ya ceza yazıldığını duyduk. Bu durum Malatyamıza Darendemize yakışmamaktadır. Bunların üzerine gitmeniz lazım sorunları hepimizin sorunu olarak görmeliyiz ki çözümler üretelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA