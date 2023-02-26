Dari Aziz Haruna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dari Aziz Haruna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dari Aziz Haruna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dari Aziz Haruna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dari Aziz Haruna 23 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dari Aziz Haruna Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMIH Sportsmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Dari Aziz Haruna'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dari Aziz Haruna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dari Aziz Haruna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dari Aziz Haruna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dari Aziz Haruna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dari Aziz Haruna şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.