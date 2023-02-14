Darian Males kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darian Males Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darian Males adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darian Males Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darian Males 3 Mayıs 2001 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darian Males Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Darian Males, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darian Males'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darian Males Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malesdarian/

Darian Males Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darian Males isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Darian Males Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darian Males futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Luzern

16 Eylül 2020 yılında Inter

25 Eylül 2020 yılında Genoa

15 Şubat 2021 yılında FC Basel

29 Haziran 2021 yılında Genoa

30 Haziran 2021 yılında Inter

9 Temmuz 2021 yılında FC Basel

30 Haziran 2023 yılında Inter

Darian Males Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darian Males şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Darian Males Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U21 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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