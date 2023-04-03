Darian Yana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darian Yana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darian Yana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darian Yana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darian Yana 4 Ekim 2003 tarihinde Meyrin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darian Yana Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Darian Yana, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darian Yana'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Darian Yana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darian Yana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U18
1 Temmuz 2021 yılında Team Vaud U21
Darian Yana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darian Yana şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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