Darıca Belediyesi Tiyatro ve Müzik Okulunda kayıtlar başlıyor

Darıca Belediyesi tarafından açılan tiyatro ve müzik okulunda kayıtlar 15 Eylül'de başlayacak.

Darıca Belediyesi, kültür sanat alanında önemli bir eksikliği giderecek çalışmayı başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla gençlere yönelik tiyatro ve müzik okulu açılacak. Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk'ün de yakından takip ettiği ve Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Darıca Belediyesi Tiyatro ve Müzik Okulu'nda dersler tarihi İskoliye Mektebi'nde gerçekleşecek. 15 Eylül-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıtların devam edeceği Tiyatro ve Müzik Okulu'nda müracaatlar İskoliye Mektebi'ne yapılacak.

Kaynak: İHA