Darıca Belediyesinden üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği

Darıca Belediyesi, bünyesinde bulunan Bilgi Evlerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ders ve etüt desteği verecek.

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ders ve etüt desteği sağlayacak. Bu doğrultuda üniversiteye hazırlık kurslarında seviye belirleme ve sınıf oluşturmak için deneme sınavları gerçekleştirildi. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde 2019-2020 Eğitim öğretim dönemi boyunca verilecek olan ücretsiz kurslar için 550 öğrenci kayıt yaptırdı. Etüt sınıflarında öğrencilere Türkçe, Matematik ve İngilizce başta olmak üzere tüm derslerde eğitim verilecek. Eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışma ile birlikte aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu yıl 550 öğrencimize 2020 yılında yapılacak olan üniversite sınavlarına kadar yıl boyunca uzman eğitmenlerimizle ücretsiz kurs desteği sağlayacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA