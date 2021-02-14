Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Ceyhan Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Ceyhan Spor ile 11.02.2021 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.02.2021 13:00
Darıca Gençlerbirliği Ceyhan Spor Maçının Hakemleri
Metin Ateş(hakem), Samet Kaya(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Abidin Yildirim(dördüncü Hakem)
Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu, 77. Fahrettin Bıyıklı
Yedekler
58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 23. Onuray Köse, 54. Furkan Akın, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan, 57. Alperen Can
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mahmuthan Samet Acar 77.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 57.dk, Erdem Dikbasan 77.dk, Selman Sevinç 66.dk, Nebi Tiryakioğlu 66.dk
Oyuna Girenler
Alperen Can 77.dk, Onuray Köse 57.dk, Ahmet Kutluer 77.dk, Furkan Akın 66.dk, Emre Alan 66.dk
Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 3. Şafak Sarı, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 17. Alparslan Devlet Yüce, 21. Murat Çaydemir, 46. Ahmet Şahbaz
Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 4. Mustafa Kurcan, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 14. Ali Özdemir, 56. Sefa Anük, 77. Ahmet Can Genç
Teknik Sorumlu
Goller
Ahmet Şahbaz,62.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Tuncel 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Okan Salmaz 77.dk, Aziz Ceylan 72.dk, Furkan Yıldırım 88.dk, Selim Asal 88.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Can Genç 77.dk, Fatih Yılmaz 72.dk, Selçuk Öztürk 88.dk, Mustafa Kurcan 88.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|19
|12
|3
|4
|39
|15
|39
|24
|2
|Fethiyespor
|19
|11
|4
|4
|38
|16
|37
|22
|3
|Belediye Kütahyaspor
|18
|10
|5
|3
|34
|17
|35
|17
|4
|Yomraspor
|19
|8
|6
|5
|25
|21
|30
|4
|5
|Darıca Gençlerbirliği
|19
|7
|8
|4
|20
|18
|29
|2
|6
|Ceyhanspor
|19
|8
|5
|6
|31
|36
|29
|-5
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|19
|6
|8
|5
|28
|21
|26
|7
|8
|Mardin Fosfat Spor
|19
|6
|6
|7
|21
|21
|24
|0
|9
|İskenderun FK
|19
|7
|3
|9
|18
|30
|24
|-12
|10
|Kahta 02 Spor
|19
|5
|8
|6
|22
|17
|23
|5
|11
|Karaman Belediyespor
|18
|5
|7
|6
|27
|27
|22
|0
|12
|Ağrı 1970 Spor
|19
|6
|4
|9
|13
|25
|22
|-12
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|19
|5
|6
|8
|22
|27
|21
|-5
|14
|Tekirdağspor
|19
|4
|8
|7
|23
|24
|20
|-1
|15
|Tokatspor
|19
|5
|4
|10
|14
|35
|19
|-21
|16
|Halide Edip Adıvar
|18
|3
|9
|6
|18
|27
|18
|-9
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|19
|2
|6
|11
|14
|30
|12
|-16
Fikstür
|11.02.2021
|Karaman Belediyespor
|3-2
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11.02.2021
|Nazilli Belediyespor
|1-0
|Kahta 02 Spor
|11.02.2021
|Tekirdağspor
|0-1
|Yomraspor
|11.02.2021
|Tokatspor
|1-5
|Belediye Kütahyaspor
|11.02.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|2-4
|Fethiyespor
|11.02.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Ceyhanspor
|11.02.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|3-0
|Mardin BŞ. Başakspor
|11.02.2021
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Erzin Spor