Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Ceyhan Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Ceyhan Spor ile 11.02.2021 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçının skoru ne? Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Darıca Gençlerbirliği Ceyhan Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.02.2021 13:00



Darıca Gençlerbirliği Ceyhan Spor Maçının Hakemleri

Metin Ateş(hakem), Samet Kaya(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Abidin Yildirim(dördüncü Hakem)

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu, 77. Fahrettin Bıyıklı



Yedekler

58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 23. Onuray Köse, 54. Furkan Akın, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan, 57. Alperen Can



Teknik Sorumlu





Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

Mahmuthan Samet Acar 77.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 57.dk, Erdem Dikbasan 77.dk, Selman Sevinç 66.dk, Nebi Tiryakioğlu 66.dk



Oyuna Girenler

Alperen Can 77.dk, Onuray Köse 57.dk, Ahmet Kutluer 77.dk, Furkan Akın 66.dk, Emre Alan 66.dk

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

1. Emrah Tuncel, 3. Şafak Sarı, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 17. Alparslan Devlet Yüce, 21. Murat Çaydemir, 46. Ahmet Şahbaz



Yedekler

35. Yunus Emre Karahan, 4. Mustafa Kurcan, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 14. Ali Özdemir, 56. Sefa Anük, 77. Ahmet Can Genç



Teknik Sorumlu





Goller

Ahmet Şahbaz,62.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Tuncel 84.dk



Oyundan Çıkanlar

Okan Salmaz 77.dk, Aziz Ceylan 72.dk, Furkan Yıldırım 88.dk, Selim Asal 88.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Can Genç 77.dk, Fatih Yılmaz 72.dk, Selçuk Öztürk 88.dk, Mustafa Kurcan 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 19 12 3 4 39 15 39 24 2 Fethiyespor 19 11 4 4 38 16 37 22 3 Belediye Kütahyaspor 18 10 5 3 34 17 35 17 4 Yomraspor 19 8 6 5 25 21 30 4 5 Darıca Gençlerbirliği 19 7 8 4 20 18 29 2 6 Ceyhanspor 19 8 5 6 31 36 29 -5 7 Büyükçekmece Tepecikspor 19 6 8 5 28 21 26 7 8 Mardin Fosfat Spor 19 6 6 7 21 21 24 0 9 İskenderun FK 19 7 3 9 18 30 24 -12 10 Kahta 02 Spor 19 5 8 6 22 17 23 5 11 Karaman Belediyespor 18 5 7 6 27 27 22 0 12 Ağrı 1970 Spor 19 6 4 9 13 25 22 -12 13 Çengelköyspor A.Ş. 19 5 6 8 22 27 21 -5 14 Tekirdağspor 19 4 8 7 23 24 20 -1 15 Tokatspor 19 5 4 10 14 35 19 -21 16 Halide Edip Adıvar 18 3 9 6 18 27 18 -9 17 Yozgatspor 1959 FK 19 2 6 11 14 30 12 -16

Fikstür