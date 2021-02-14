Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimlikleri tespit edildiBursa'da hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş!Adana'da skandal olay! Patronunun içeceğine koronavirüs karıştıran işçi yakalandıHisarcık’ta eski muhtar koronavirüsten hayatını kaybettiDarıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuEyüpspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAnkaraspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTrabzonspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAkhisarspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMazhar Alanson'dan Hülya Koçyiğit’e çok özel açıklamalar!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Ceyhan Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  20. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Ceyhan Spor ile 11.02.2021 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Darıca Gençlerbirliği - Ceyhan Spor maçının skoru ne?

Darıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Darıca Gençlerbirliği  Ceyhan Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.02.2021 13:00

Darıca Gençlerbirliği Ceyhan Spor Maçının Hakemleri
Metin Ateş(hakem), Samet Kaya(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), Abidin Yildirim(dördüncü Hakem)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu, 77. Fahrettin Bıyıklı

Yedekler
58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 23. Onuray Köse, 54. Furkan Akın, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan, 57. Alperen Can

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
Mahmuthan Samet Acar 77.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 57.dk, Erdem Dikbasan 77.dk, Selman Sevinç 66.dk, Nebi Tiryakioğlu 66.dk

Oyuna Girenler
Alperen Can 77.dk, Onuray Köse 57.dk, Ahmet Kutluer 77.dk, Furkan Akın 66.dk, Emre Alan 66.dk

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
1. Emrah Tuncel, 3. Şafak Sarı, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 16. Zekeriya Çakırca, 17. Alparslan Devlet Yüce, 21. Murat Çaydemir, 46. Ahmet Şahbaz

Yedekler
35. Yunus Emre Karahan, 4. Mustafa Kurcan, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 14. Ali Özdemir, 56. Sefa Anük, 77. Ahmet Can Genç

Teknik Sorumlu


Goller
Ahmet Şahbaz,62.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Tuncel 84.dk

Oyundan Çıkanlar
Okan Salmaz 77.dk, Aziz Ceylan 72.dk, Furkan Yıldırım 88.dk, Selim Asal 88.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Can Genç 77.dk, Fatih Yılmaz 72.dk, Selçuk Öztürk 88.dk, Mustafa Kurcan 88.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor19123439153924
2Fethiyespor19114438163722
3Belediye Kütahyaspor18105334173517
4Yomraspor198652521304
5Darıca Gençlerbirliği197842018292
6Ceyhanspor19856313629-5
7Büyükçekmece Tepecikspor196852821267
8Mardin Fosfat Spor196672121240
9İskenderun FK19739183024-12
10Kahta 02 Spor195862217235
11Karaman Belediyespor185762727220
12Ağrı 1970 Spor19649132522-12
13Çengelköyspor A.Ş.19568222721-5
14Tekirdağspor19487232420-1
15Tokatspor195410143519-21
16Halide Edip Adıvar18396182718-9
17Yozgatspor 1959 FK192611143012-16

Fikstür

11.02.2021Karaman Belediyespor3-2Büyükçekmece Tepecikspor
11.02.2021Nazilli Belediyespor1-0Kahta 02 Spor
11.02.2021Tekirdağspor0-1Yomraspor
11.02.2021Tokatspor1-5Belediye Kütahyaspor
11.02.2021Yozgatspor 1959 FK2-4Fethiyespor
11.02.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Ceyhanspor
11.02.2021Çengelköyspor A.Ş.3-0Mardin BŞ. Başakspor
11.02.2021Ağrı 1970 Spor1-0Erzin Spor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT