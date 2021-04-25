Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Karaman Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Karaman Belediyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Darıca Gençlerbirliği - Karaman Belediyespor maçının skoru ne? Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Darıca Gençlerbirliği Karaman Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Darıca Gençlerbirliği Karaman Belediyespor Maçının Hakemleri

Ahmet Ecevit(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Ali Kılıç(dördüncü Hakem)

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

53. Gürkan Hervenik, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 28. Halil İbrahim Şagar, 52. Atakan Aybastı, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı



Yedekler

58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 20. Batuhan Güzel, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 57. Alperen Can



Teknik Sorumlu

Osman Kıraç



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 97. Sefa Aktepe, 3. Ahmet Ayhan, 44. Abdullah Keleş, 5. Onur Kara, 61. Hamit Kurt, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 17. Sidar Ceylan, 11. Ali Sinan Gayla, 42. Ahmet Gökbayrak



Yedekler

1. Mert Can Salık, 91. Serdar Birer, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım, 71. Sabahattin Destici, 26. Coşkun Kılıç, 90. Fatih Akyol



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

Fikstür