Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Karaman Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Karaman Belediyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Darıca Gençlerbirliği - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
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Darıca Gençlerbirliği Karaman Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Darıca Gençlerbirliği Karaman Belediyespor Maçının Hakemleri
Ahmet Ecevit(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Ali Kılıç(dördüncü Hakem)
Darıca Gençlerbirliği İlk 11
53. Gürkan Hervenik, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 28. Halil İbrahim Şagar, 52. Atakan Aybastı, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı
Yedekler
58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 20. Batuhan Güzel, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 57. Alperen Can
Teknik Sorumlu
Osman Kıraç
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 97. Sefa Aktepe, 3. Ahmet Ayhan, 44. Abdullah Keleş, 5. Onur Kara, 61. Hamit Kurt, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 17. Sidar Ceylan, 11. Ali Sinan Gayla, 42. Ahmet Gökbayrak
Yedekler
1. Mert Can Salık, 91. Serdar Birer, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım, 71. Sabahattin Destici, 26. Coşkun Kılıç, 90. Fatih Akyol
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor