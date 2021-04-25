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Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Karaman Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Karaman Belediyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Darıca Gençlerbirliği - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?

Darıca Gençlerbirliği, Karaman Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Darıca Gençlerbirliği  Karaman Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe - Kocaeli - Darıca

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Darıca Gençlerbirliği Karaman Belediyespor Maçının Hakemleri
Ahmet Ecevit(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Ali Kılıç(dördüncü Hakem)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
53. Gürkan Hervenik, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 28. Halil İbrahim Şagar, 52. Atakan Aybastı, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan, 77. Fahrettin Bıyıklı

Yedekler
58. Hasan Göksu, 19. Faik Kartal Duran, 20. Batuhan Güzel, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 57. Alperen Can

Teknik Sorumlu
Osman Kıraç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 97. Sefa Aktepe, 3. Ahmet Ayhan, 44. Abdullah Keleş, 5. Onur Kara, 61. Hamit Kurt, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 17. Sidar Ceylan, 11. Ali Sinan Gayla, 42. Ahmet Gökbayrak

Yedekler
1. Mert Can Salık, 91. Serdar Birer, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım, 71. Sabahattin Destici, 26. Coşkun Kılıç, 90. Fatih Akyol

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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