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Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Nazilli Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Darıca Gençlerbirliği - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Darıca Gençlerbirliği  Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Darıca Gençlerbirliği Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Necati Selçuk Şahin(hakem), Serdar Osman Akarsu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 28. Halil İbrahim Şagar, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu

Yedekler
58. Hasan Göksu, 23. Onuray Köse, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan

Teknik Sorumlu
Ender Alkan

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
98. Hasan Çayrak, 3. Oktay Kancı, 25. Zafer Özden, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 23. Sefa Korkmaz, 53. Tamer Arıcı, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 69. Selçuk Hakalmaz, 74. Mert Çapar

Yedekler
21. Alper Yusuf Günaydın, 4. Mehmet Ersavaş, 17. Hasan Demir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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