Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Nazilli Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Darıca Gençlerbirliği - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Darıca İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Darıca Gençlerbirliği Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri

Necati Selçuk Şahin(hakem), Serdar Osman Akarsu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 28. Halil İbrahim Şagar, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu



Yedekler

58. Hasan Göksu, 23. Onuray Köse, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan



Teknik Sorumlu

Ender Alkan

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

98. Hasan Çayrak, 3. Oktay Kancı, 25. Zafer Özden, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 23. Sefa Korkmaz, 53. Tamer Arıcı, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 69. Selçuk Hakalmaz, 74. Mert Çapar



Yedekler

21. Alper Yusuf Günaydın, 4. Mehmet Ersavaş, 17. Hasan Demir

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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