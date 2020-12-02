Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Darıca Gençlerbirliği ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği sahasında Nazilli Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Darıca İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Darıca Gençlerbirliği - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Darıca İlçe stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Darıca Gençlerbirliği Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Darıca İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Darıca Gençlerbirliği Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Necati Selçuk Şahin(hakem), Serdar Osman Akarsu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Dura(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)
Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 14. Selman Sevinç, 22. Erdem Dikbasan, 26. Metin Güler, 28. Halil İbrahim Şagar, 29. Yusuf Bildik, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 97. Nebi Tiryakioğlu
Yedekler
58. Hasan Göksu, 23. Onuray Köse, 41. Ahmet Kutluer, 52. Atakan Aybastı, 54. Furkan Akın, 56. Hüseyin Seylığlı, 66. Emre Alan
Teknik Sorumlu
Ender Alkan
Nazilli Belediyespor İlk 11
98. Hasan Çayrak, 3. Oktay Kancı, 25. Zafer Özden, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 23. Sefa Korkmaz, 53. Tamer Arıcı, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 69. Selçuk Hakalmaz, 74. Mert Çapar
Yedekler
21. Alper Yusuf Günaydın, 4. Mehmet Ersavaş, 17. Hasan Demir
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor