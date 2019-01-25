Darıca Gençlerbirliği taraftarından kulüp tesislerinde protesto

KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği taraftarı, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından kulüp tesislerine gelerek yönetimi protesto etti.

Sezonun 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tokatspor'a 4-0 yenilerek 12. sıraya gerileyen Darıca Gençlerbirliği'ndeki kötü gidişata tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, İlçe Emniyet Müdürlüğünün yoğun güvenlik önlemi aldığı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kulüp tesisleri önünde toplandı.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp yönetimine tepki gösterdi. Bazı taraftarların zorla içeri girmeye çalışması ve ortamın gerilmesi üzerine tesislerin kapıları açıldı.

Tezahüratlarını burada da sürdüren ve yöneticilerle görüşmek isteyen taraftarları dışarı çıkan futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Sarı-yeşilli taraftarlar, yöneticilerin gelmemesi ve emniyet yetkilerinin uyarıları üzerine tesislerden ayrıldı.

Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği (DARGET) Başkanı Hasan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün Azeri iş adamı Rauf İsmailyov'a satılmasına ve son haftalarda alınan başarısız sonuçlara tepki gösterdi.

Futbolculara ödeme yapılmaması nedeniyle kulübün dağılma noktasına geldiğini savunan Zengin, satışın iptal edilmesini ve takıma sahip çıkılmasını istedi.



Kaynak: AA