Darıca parkları bahara hazırlanıyor

Darıca Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle ilçede bulunan parklarda onarım ve bakım çalışmalarını gerçekleştirerek bahara hazır hale getiriyor.

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bahar hazırlıkları kapsamında cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçlarda budama ve bakım çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler ilçe genelinde cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçlarda budama çalışması yapıyor. Bahar mevsimi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, ağaçların daha sağlıklı büyümesi için gerekli tedbirleri alıp işlem gerçekleştiriyor. Ekipler oyun parklarında da bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan oyun grupları, bank ve masalar, spor aletleri revize edilerek, bozulanlar yenileri ile değiştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıcamız'ı güzelleştirmek ve yeşil alanları arttırmak için canla başla çalışıyoruz. Parklarımızı daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak inşa ediyoruz. Bakım ve onarımlarını da sürekli yaparak Darıca'ya yakışacak mekanlar haline getiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA