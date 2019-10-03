Darıca’da havuzlara yoğun ilgi

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü tarafından başlatılan yüzme kurslarına Darıcalı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Darıca'da iki ayrı yarı olimpik havuzlarda başlayan yüzme kurslarına şu ana kadar 260 bayan, 340 erkek olmak üzere toplam 600 kişi kayıt yaptırdı. Darıca Belediyesi tarafından açılan kurslarda profesyonel 8 eğitmen eşliğinde, 10 kişilik öğrenci sayısını geçmeyen gruplar halinde eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra serbest yüzmek isteyen vatandaşlar için ayrılan serbest seanslarda ise kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar Deniz Yıldızları erkekler havuzunda yapılıyor.

Vatandaşların havuzlara olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "2 ayrı havuzda 8 eğitmenle hizmet verdiğimiz havuzlara vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu kurslarda eğitim alan öğrencilerimizden seçeceğimiz yetenekli sporcuları Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünde lisanslı sporcu yaparak ulusal yarışmalara katılmalarını sağlayacağız. Hedefimiz karate ve atletizm branşlarında olduğu gibi yüzme branşında da yeni şampiyonlar yetiştirmek. Genç neslimizi spora yönlendirme adına çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA