Darıca'da "Hayat Boyu Öğrenme Planlama" toplantısı

KOCAELİ (AA) - Darıca Halk Eğitim Merkezince, ilçedeki kurslarla ilgili bilgilerin verildiği "Hayat Boyu Öğrenme Planlama" toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Halk Eğitim Merkezince ilçede düzenlenen kurslarla ilgili bilgi veren Özdağ, 2018-2019 eğitim yılında açılan 710 kursta 11 bin 622'si kadın ve 4 bin 893’ü erkek olmak üzere toplam 16 bin 515 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Özdağ, 2019-2020 eğitim vizyonunda günümüze yönelik geliştirici, yenilikçi, geleceğe ışık tutan hayat boyu öğrenme programları bünyesindeki kurslara devam edileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okuma yazma, muhasebe ve finansman, müzik ve gösteri sanatları, hijyen, pazarlama ve perakende, sağlık, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, sosyal hizmetler ve danışmanlık, spor, tekstil teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, yabancı dil gibi çok sayıda branşta kurslar düzenliyoruz. İlçede tespit edilen 4 bin 400 okuma yazma bilmeyen vatandaşa ulaşılarak cami, bilgi evleri, okullarda düzenlenen 186 kursta okuma yazmayı öğrettik. Bu çalışma ile Türkiye genelinde birinci olduk."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, Avrupa Birliği Fonu tarafından desteklenen Cash For Work (iş karşılığı ücret) projesi çerçevesinde düzenlenen kursta ise 294’ü kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 352 Türk ve Suriyeli'nin yararlandığını sözlerine ekledi.



Kaynak: AA