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Darıca'da kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Darıca'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Dudayev Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen...

Darıca'da kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Darıca'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Dudayev Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, B.T. (19) bıçakla, A.K. de darbedilmek suretiyle yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili İ.U. (19) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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