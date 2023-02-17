Darick Kobie Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darick Kobie Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darick Kobie Morris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darick Kobie Morris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darick Kobie Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darick Kobie Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darick Kobie Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darick Kobie Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darick Kobie Morris 15 Temmuz 1995 tarihinde Syracuse, New York şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darick Kobie Morris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Darick Kobie Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darick Kobie Morris'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Darick Kobie Morrisboyu ve yaşı kaç

Darick Kobie Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darick Kobie Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Darick Kobie Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darick Kobie Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U19

30 Ağu 2013 yılında Din. Zagreb U19

15 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

Darick Kobie Morris kimdir

Darick Kobie Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darick Kobie Morris şuan NS Mura takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Darick Kobie Morris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Darick Kobie Morris nereli

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