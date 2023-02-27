Darijan Bojanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darijan Bojanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darijan Bojanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darijan Bojanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darijan Bojanic 28 Aralık 1994 tarihinde Gislaved şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Darijan Bojanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darijan Bojanic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Darijan Bojanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darijan Bojanic'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darijan Bojanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/darijan371/

Darijan Bojanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darijan Bojanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Darijan Bojanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darijan Bojanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Östers IF U19

1 Ocak 2012 yılında Östers IF

1 Ağustos 2013 yılında IFK Göteborg

15 Temmuz 2014 yılında Helsingborgs IF

6 Ocak 2017 yılında Östersund

11 Ağustos 2017 yılında Helsingborgs IF

12 Ocak 2019 yılında Hammarby

1 Ocak 2023 yılında Ulsan Hyundai

Darijan Bojanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darijan Bojanic şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darijan Bojanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gislaveds IS (-2009), Östers IF (2010-2011)

İsveç takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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