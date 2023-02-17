Dario Bijelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Bijelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Bijelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Bijelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Bijelic 18 Mayıs 2004 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Dario Bijelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Bijelic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Bijelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Bijelic'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Bijelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Bijelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Bijelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Bijelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Dario Bijelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Bijelic şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dario Bijelic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Liefering (2012-)

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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