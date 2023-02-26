Dario Bone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Bone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Bone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Bone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Bone 27 Mart 1990 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Darío Darwin Bone Lastre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Bone Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Bone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Bone'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Bone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Bone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Bone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Bone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2007 yılında Barca SC U20

30 Haziran 2009 yılında Juventus

2 Şubat 2010 yılında CD Espoli

6 Ocak 2011 yılında Manta FC

19 Ocak 2012 yılında CD El Nacional

22 Ocak 2013 yılında Deportivo Quito

7 Ocak 2014 yılında CD América

21 Ocak 2014 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2014 yılında CD América

24 Şubat 2015 yılında Técnico U.

30 Aralık 2015 yılında CD América

22 Mart 2016 yılında CD Macará

7 Mart 2017 yılında Mushuc Runa SC

4 Ocak 2021 yılında Técnico U.

10 Şubat 2022 yılında Cumbayá FC

Dario Bone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Bone şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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