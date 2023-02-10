Dario Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Caceres 26 Ocak 1998 tarihinde Pirayu şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Darío Cáceres Ovelar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Caceres Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Dario Caceres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Caceres'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dario Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Lanús II

27 Aralık 2018 yılında Lanús

3 Ocak 2020 yılında River Plate

31 Aralık 2020 yılında Lanús

1 Şubat 2021 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2021 yılında Lanús

21 Ocak 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında Lanús

1 Ocak 2023 yılında Defensa

Dario Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Caceres şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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