Dario Canadjija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Canadjija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Canadjija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Canadjija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Canadjija 17 Nisan 1994 tarihinde Bjelovar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dario Čanađija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Canadjija Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Dario Canadjija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Canadjija'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Canadjija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Canadjija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dario Canadjija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Canadjija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2006 yılında Bjelovar Jgd

28 Temmuz 2008 yılında Varteks Jugend

31 Temmuz 2009 yılında Sl. Belupo U17

8 Temmuz 2011 yılında Slaven Belupo

17 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka

1 Eylül 2014 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

13 Temmuz 2017 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

4 Şubat 2019 yılında Slaven Belupo

19 Ağu 2019 yılında HNK Gorica

5 Ekim 2020 yılında Astra Giurgiu

25 Ağu 2021 yılında Sarpsborg 08

18 Şubat 2022 yılında Aalesund

27 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

Dario Canadjija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Canadjija şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dario Canadjija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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