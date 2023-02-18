Dario Canadjija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Canadjija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Canadjija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Canadjija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dario Canadjija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Canadjija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Canadjija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Canadjija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Canadjija 17 Nisan 1994 tarihinde Bjelovar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dario Čanađija şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Canadjija Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Dario Canadjija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Canadjija'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Canadjijaboyu ve yaşı kaç

Dario Canadjija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Canadjija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dario Canadjija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Canadjija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2006 yılında Bjelovar Jgd

28 Temmuz 2008 yılında Varteks Jugend

31 Temmuz 2009 yılında Sl. Belupo U17

8 Temmuz 2011 yılında Slaven Belupo

17 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka

1 Eylül 2014 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

13 Temmuz 2017 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

4 Şubat 2019 yılında Slaven Belupo

19 Ağu 2019 yılında HNK Gorica

5 Ekim 2020 yılında Astra Giurgiu

25 Ağu 2021 yılında Sarpsborg 08

18 Şubat 2022 yılında Aalesund

27 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

Dario Canadjija kimdir

Dario Canadjija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Canadjija şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dario Canadjija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dario Canadjija nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Filip Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinko Bicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Bicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinko Bicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Bicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Fintic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Fintic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Fintic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Fintic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Duje Biuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Biuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Duje Biuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duje Biuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!