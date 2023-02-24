Dario Coric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Coric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Coric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Coric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Coric 25 Mart 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dario Ćorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Coric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Coric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Coric'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Coric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Coric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Coric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Coric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

17 Ağustos 2022 yılında Mladost Kakanj

Dario Coric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Coric şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dario Coric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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