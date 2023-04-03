Dario Essugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Essugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Essugo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Essugo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Essugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Essugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Essugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Essugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Essugo 14 Mart 2005 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Dário Cassia Luís Essugo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Essugo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Dario Essugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting CP B futbol takımında oynamaktadır. Sporting CP B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Essugo'nin Sporting CP B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dario Essugo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/darioessugo6/

Dario Essugoboyu ve yaşı kaç

Dario Essugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Essugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dario Essugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Essugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Dario Essugo kimdir

Dario Essugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Essugo şuan Sporting CP B takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UDR Santa Maria (2013-14), Sporting CP (2014-)

Dario Essugo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dario Essugo nereli

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