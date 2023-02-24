Dario Kristo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Kristo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Kristo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Kristo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Kristo 5 Mart 1989 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dario Krišto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Kristo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Kristo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Kristo'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 7 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Kristo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Kristo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Kristo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Kristo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2006 yılında NK Inter Z. U19

19 Kasım 2007 yılında Inter Zapresic

14 Ağustos 2009 yılında NK Rudes

26 Şubat 2010 yılında Zmaj Makarska

23 Ağustos 2010 yılında NK Omis

31 Ocak 2011 yılında HNK Sibenik

1 Ocak 2012 yılında Zrinjski Mostar

31 Ocak 2013 yılında NK Lucko

12 Ağustos 2013 yılında NK Dugopolje

19 Şubat 2014 yılında Dunajska Streda

1 Eylül 2015 yılında Frydek-Mistek

2 Ağustos 2016 yılında Fotbal Trinec

18 Ağustos 2017 yılında NK Dugopolje

5 Şubat 2018 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

4 Eylül 2020 yılında NK Dugopolje

1 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

Dario Kristo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Kristo şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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