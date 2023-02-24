Dario Kristo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Kristo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Kristo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Kristo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dario Kristo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Kristo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Kristo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Kristo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Kristo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Kristo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Kristo 5 Mart 1989 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dario Krišto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Kristo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Kristo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Kristo'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 7 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Kristo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Kristo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Dario Kristo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Kristo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2006 yılında NK Inter Z. U19

19 Kasım 2007 yılında Inter Zapresic

14 Ağustos 2009 yılında NK Rudes

26 Şubat 2010 yılında Zmaj Makarska

23 Ağustos 2010 yılında NK Omis

31 Ocak 2011 yılında HNK Sibenik

1 Ocak 2012 yılında Zrinjski Mostar

31 Ocak 2013 yılında NK Lucko

12 Ağustos 2013 yılında NK Dugopolje

19 Şubat 2014 yılında Dunajska Streda

1 Eylül 2015 yılında Frydek-Mistek

2 Ağustos 2016 yılında Fotbal Trinec

18 Ağustos 2017 yılında NK Dugopolje

5 Şubat 2018 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

4 Eylül 2020 yılında NK Dugopolje

1 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

Dario Kristo kimdir

Dario Kristo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Kristo şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inter Zapresic

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dario Kristo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi