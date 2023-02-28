Dario Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Lezcano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Lezcano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Lezcano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Lezcano 30 Haziran 1990 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Darío Lezcano Mendoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Lezcano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Dario Lezcano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Lezcano'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Lezcano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/anjodafi19/

Dario Lezcano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Lezcano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dario Lezcano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Lezcano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Wil 1900

1 Ocak 2011 yılında FC Thun

2 Şubat 2012 yılında FC Luzern

15 Ocak 2016 yılında FC Ingolstadt

9 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

1 Şubat 2023 yılında Colo Colo

Dario Lezcano kimdir

Dario Lezcano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Lezcano şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club 4 de Octubre (2004), FC Nanawa (2005-2006)

Dario Lezcano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dario Lezcano nereli

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