Dario Marcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Marcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Marcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Marcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Marcon 8 Nisan 2000 tarihinde Uznach SG şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Marcon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dario Marcon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 10 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dario Marcon'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Marcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Marcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Marcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Marcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

10 Şubat 2020 yılında Rapperswil-Jona

Dario Marcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Marcon şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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