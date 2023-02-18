Dario Maresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Maresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Maresic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Maresic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Maresic 29 Eylül 1999 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dario Marešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Maresic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Dario Maresic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Maresic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Maresic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dakii.29/

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Dario Maresic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Maresic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dario Maresic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Maresic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2007 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

16 Mart 2015 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz

27 Ağu 2019 yılında Stade Reims

19 Temmuz 2021 yılında LASK

30 Haziran 2022 yılında Stade Reims

12 Temmuz 2022 yılında NK Istra

30 Haziran 2023 yılında Stade Reims

Dario Maresic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Maresic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dario Maresic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avusturya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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