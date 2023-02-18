Dario Melnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Melnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Melnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Melnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Melnjak 31 Ekim 1992 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Melnjak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Dario Melnjak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Melnjak'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dario Melnjak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d_melnjak/

Dario Melnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Melnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dario Melnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Melnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2011 yılında NK Zelina

1 Temmuz 2013 yılında Slaven Belupo

2 Şubat 2015 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2016 yılında Neftçi Baku

15 Aralık 2016 yılında KSC Lokeren

13 Şubat 2017 yılında Slaven Belupo

1 Ağu 2017 yılında KSC Lokeren

30 Ağu 2017 yılında NK Domzale

22 Ocak 2019 yılında Ç. Rizespor

23 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında Hajduk Split

Dario Melnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Melnjak şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dario Melnjak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 22 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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