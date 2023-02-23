Dario Naamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Naamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Naamo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Naamo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dario Naamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Naamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dario Naamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Naamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Naamo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Naamo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Naamo 14 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur.  Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Naamo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Naamo'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dario Naamo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Naamo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Honka II

1 Ocak 2023 yılında FC Honka

Dario Naamo kimdir

Dario Naamo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Naamo şuan FC Honka takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dario Naamo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dario Naamo nereli

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