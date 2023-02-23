Dario Naamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Naamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dario Naamo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dario Naamo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.