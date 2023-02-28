Dario Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Osorio 24 Ocak 2004 tarihinde Hijuelas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Darío Esteban Osorio Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Osorio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Dario Osorio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Osorio'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dario Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dario Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

Dario Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Osorio şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dario Osorio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 24 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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