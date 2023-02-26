Dario Pazmino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Pazmino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Pazmino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Pazmino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Pazmino 25 Mayıs 2000 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Darío Fabián Pazmiño Daza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Pazmino Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Pazmino'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Pazmino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Pazmino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Pazmino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Pazmino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD El Nacional

11 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

18 Ocak 2022 yılında Cuniburo FC

10 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Dario Pazmino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Pazmino şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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